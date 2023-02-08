دوري القسم الثاني.. كفر الشيخ يستضيف بلدية المحلة ودكرنس يصطدم بالجمهورية شبين

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني ومن بينهما مباراتي قمة الأولى بين كفر الشيخ وبلدية المحلة والثانية بين دكرنس والجمهورية شبين.

دكرنس المتصدر برصيد 28 نقطة بقيادة سعيد صبحي يستضيف الجمهورية شبين برصيد 26 نقطة بقيادة عصام شعبان ويسعى دكرنس للعودة للانتصارات والمحافظة على القمة بعد تعادله في آخر مباراتين مع بلدية المحلة والمصري بالسلوم بينما يسعى الجمهورية شبين لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد الفوز على المجد وهلال مطروح.

ويحل بلدية المحلة الثاني برصيد 27 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف ضيفا على كفر الشيخ الخامس برصيد 26 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق وتعادل بلدية المحلة في أخر مباراتين مع دكرنس وطنطا بينما فاز كفر الشيخ على المنصورة وخسر أمام الحمام .

ويستضيف طنطا الثالث برصيد 27 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا فريق المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد 12 نقطة وتعادل طنطا في أخر مباراتين مع المنصورة وبلدية المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 30 .

ويحل المنصورة الرابع برصيد 26 نقطة ضيفا على سبورتنج السكندري الثاني عشر برصيد 16 نقطة بفيادة أحمد فاروق في أول مباراة لياسر تحسين المدير الفني للمنصورة الذي تولى المسئولية بعد رحيل أحمد ساري عقب الهزيمة في المباراة الماضية أمام كفر الشيخ .

ويستضيف بايونيرز الأخير برصيد 7 نقاط بقيادة عيد مرازيق فريق أبوقير للأسمدة السادس برصيد 26 نقطة بقيادة أيمن المزين وحقق أبو قير للأسمدة الفوز في أخر مباراتين على سبورتنج والأوليمبي ويسعى لمواصلة انتصاراته.

ويحل نبروه الثامن برصيد 23 نقطة بقيادة ياسر عبد الواحد ضيفا على هلال مطرح الرابع عشر برصيد 13 نقطة ..ويستضيف الأوليمبي الحادي عشر برصيد 17 نقطة بقيادة حسام عبد العال فريق الحمام العاشر برصيد 20 نقطة.