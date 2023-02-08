الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية الثامن فى مركز الطفل للحضارة والإبداع

مهرجان الفنون والحرف
مهرجان الفنون والحرف التراثية

تنطلق فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، فى مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ  “مهرجان الفنون والحرف التراثية” في دورته الثامنة، والذى يهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثى المصرى، وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

ويقام “مهرجان الفنون والحرف التراثية”، استمرارًا لدور جمعية مصر الجديدة الرائد فى دعم الأنشطة الثقافية والتراثية المختلفة والعمل كشريك رئيسى مع كافة الجهات الرسمية والمبادرات الهادفة  لدعم التراث المصرى والحفاظ عليه من الاندثار. 

ويهدف المهرجان لإلقاء الضوء على الموروث التراثى  المصرى وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

ويقام معرض الفنون والحرف التراثية بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجمعية المصرية للصم وضعاف السمع، والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، ومؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن متحف الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة يشارك بالعديد من الفعاليات، منها معرض لبيع منتجات الحرف التقليدية مثل الخيامية والتلي والصدف والجلود الصناعية والطبيعية والجوبلان والإكسسوارات والتطريز الوبري إلي جانب معرض للكتاب وورش عمل فنية وحرفية للأطفال تتنوع بين النول والحصير والخزف والحلي والخيامية.

 وطوال أيام المهرجان يستقبل متحف الطفل يومياً مجموعة من العروض الفنية المبهرة لكل من فرقة النيل للآلات الشعبية وفرقة التنورة التراثية وفرقة أغاني الشباب، أيضاً يشارك فى معرض الفنون والحرف التراثية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بإصداراته من سلسلة كتب "ذاكرة مدينة".

وتشارك مؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة بمنتجات أبنائها من الكليم والسجاد، وتقدم مبادرة إبداعات حواء معرض للكروشيه والخرز والجلود  والإكسسوارات والعطور.

وضمن فعاليات هذا العام فى مهرجان الفنون والحرف التراثية تقدم ورشة حكي يومى الخميس والجمعة تشارك فيها كل من الكاتبه الدكتورة إيمان سند ومي عبد الهادي.

وأوضح “عبد الوارث” أن الزوار سيشتركون مع العارضين فى تنفيذ ورش عمل متنوعة  ومتخصصة للحصير والنسيج والخيامية والخزف وفنون التريكو والكروشيه وأشغال الصدف والخيزران والعطور  لتعلم مبادئ هذه الحرف والفنون.

 

إنطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية الثامن في مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل جمعية مصر الجديدة الأنشطة الثقافية والتراثية

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