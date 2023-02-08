الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

عبدالجليل: تأهل الهلال منطقي والنتيجة «مقلقة للريال» قبل مواجهة الأهلي

محمد عبدالجليل
محمد عبدالجليل

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية جاء عن جدارة بعدما حقق فوزًا مستحقا على فلامنجو البرازيلي، مشيدًا بالمحترفين الأجانب الموجودين في صفوف الزعيم.

وقال عبدالجليل:"تأهل الهلال إلي نهائي المونديال منطقي بالمقارنة بإمكانيات الفريق السعودي، كما أن هذا الانتصار سيرفع طموحات الأهلاوية غدًا من أجل تحقيق المفاجأة والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريال مدريد الإسباني".

أضاف:"يجب أن نصدق أنفسنا بأننا لدينا فريق كبير بحجم النادي الأهلي، والدليل الإشادة الكبيرة التي تلقاها الأهلي من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وكل الجماهير المصرية بالتأكيد تتمنى فوز المارد الأحمر، ما عدا نسبة قليلة للغاية لا تتمنى ذلك".

وواصل:"بالتأكيد، سيكون هناك حالة قلق داخل ريال مدريد من الأهلي، خصوصا بعد خسارة فلامنجو أمام الهلال، وهذا الأمر يشعرني بالفخر وانتهى عصر التمثيل المشرف، علينا أن نطمح للفوز وتحقيق البطولات الكبرى، أصبح لدينا لاعبين مميزين وفريق منظم، والأهلي وصل لمصاف الأندية العالمية".

محمد عبدالجليل الاهلى ريال مدريد الهلال السعودي مونديال الاندية المغرب

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