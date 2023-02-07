مؤلف «وانت مالك»: الكتاب يتناول تأثير السوشيال ميديا على السلوك الإنساني

قال أشرف توفيق، مؤلف كتاب "انت مالك"، إنه يتناول بقوة ما فعلته مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات والسلوك الإنساني منذ بداية ظهورها.

"وانت مالك"

وأكد “توفيق” خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن “السوشيال ميديا” قربت المسافات بين الأشخاص بصورة كبيرة، وبسبب هذا القرب أصبح هناك تدخل في حياة البعض بصورة كبيرة، لذا فإن فكرة الكتاب هو "وانت مالك" كرد موثق على من يريدون التدخل في حياة الآخرين.

التدخل في حياة الآخرين

وأضاف أن التدخل يصل إلى الجوانب الدينية والعادات والتقاليد الخاصة بكل مجمتع، لذا هذا الكتاب يرتكز على الرفض التام لهذا التدخل الشخصي في حياة الآخرين دون وجه حق .