«الدوسرى» يتصدر الأرقام القياسية لمونديال الأندية بالمغرب
تأهّل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي 3 -2، مساء الثلاثاء في طنجة في المربع الذهبي للبطولة.
ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.
وحقق الهلال العديد من الأرقام القياسية في لقاء اليوم تصدرها سالم الدوسري نجم الفريق، حيث جاءت كالآتي:
- بات الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية، حيث سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6-1 في نسخة 2021 كما سجل في شباك فلامنجو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.
- الدوسري يدخل تاريخ مونديال الأندية ويصبح خامس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات.
- الدوسري وصل للهدف رقم 4 وأصبح هداف العرب في البطولة بالتساوي مع محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق.
- الهلال بات ثالث فريق عربي في تاريخ البطولة يصل للنهائي بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي.
- أصبح الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفًا متخطيًا إنجاز كاشيما أنتلرز الياباني الذي أحرز 13 هدفًا.
- أصبح الهلال أول فريق سعودي يصل إلى نهائي مونديال الأندية وأول فريق آسيوي يتأهل للنهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في 2016.
- وتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وفي المشاركة الثالثة له بعد أن خسر مباراة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي في نسخة 2019 قبل أن يخسر أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2021.