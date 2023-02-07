«الدوسرى» يتصدر الأرقام القياسية لمونديال الأندية بالمغرب

تأهّل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي 3 -2، مساء الثلاثاء في طنجة في المربع الذهبي للبطولة.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.

وحقق الهلال العديد من الأرقام القياسية في لقاء اليوم تصدرها سالم الدوسري نجم الفريق، حيث جاءت كالآتي: