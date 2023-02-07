الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدوسرى» يتصدر الأرقام القياسية لمونديال الأندية بالمغرب

الدوسري من لقاء فلامنجو
الدوسري من لقاء فلامنجو

تأهّل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي 3 -2، مساء الثلاثاء في طنجة في المربع الذهبي للبطولة.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.

وحقق الهلال العديد من الأرقام القياسية في لقاء اليوم تصدرها سالم الدوسري نجم الفريق، حيث جاءت كالآتي:

  • بات الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية، حيث سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6-1 في نسخة 2021 كما سجل في شباك فلامنجو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.
  • الدوسري يدخل تاريخ مونديال الأندية ويصبح خامس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات.
  • الدوسري وصل للهدف رقم 4 وأصبح هداف العرب في البطولة بالتساوي مع محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق.
  • الهلال بات ثالث فريق عربي في تاريخ البطولة يصل للنهائي بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي.
  • أصبح الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفًا متخطيًا إنجاز كاشيما أنتلرز الياباني الذي أحرز 13 هدفًا.
  • أصبح الهلال أول فريق سعودي يصل إلى نهائي مونديال الأندية وأول فريق آسيوي يتأهل للنهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في 2016.
  • وتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وفي المشاركة الثالثة له بعد أن خسر مباراة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي في نسخة 2019 قبل أن يخسر أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2021.
الهلال الهلال السعودي كأس العالم للأندية فلامنجو سالم الدوسري الدوسري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

الهلال السعودى ثالث فريق عربى يصعد لنهائى كأس العالم للأندية فى التاريخ

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ولادة تحت الأنقاض: قصص مأساوية ومشاهد دامية من زلزال سوريا المدمر

«المتحدة» تهنئ الهلال والشعب السعودى بالتأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه