الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سمير فرج يكشف سر التواصل مع تركيا وسوريا قبل إرسال المساعدات

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنه توجد لدينا وحدة بالقوات المسلحة مجهزة لتقديم المساعدات في الكوارث الطبيعية، ومصر تساهم باستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والطبية للدول المنكوبة، ولدينا الخبرة الكافية في استخدام الأماكن المفتوحة وتحويلها إلى مستشفيات ميدانية. 

تركيا لديها مشكلة كبيرة الآن بسبب كمية المساعدات

وأضاف خلال لقائه  ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تركيا لديها مشكلة كبيرة الآن بسبب كمية المساعدات الكبيرة التي ترسلها إلى الولايات التركية المنكوبة، وهناك صعوبة في ضبط المعايير والعلامات التجارية للأدوية لذا لا بد من توافر أطقم كبيرة تعمل بنظام الشيفتات من أجل استقبال وتوزيع الأدوية. 

وتابع: الوفد المصري الذي ذهب لتركيا عقب زلزال 99، ظل لمدة 3 شهور كاملة وتصدر المشهد في عمليات استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج، بالإضافة إلى تشغيل المخبز المصري وتوفير الخبز للمتضررين بتركيا، مؤكدًا أن مصر قدمت أكبر حجم من المساعدات الطبية والغذائية لتركيا عقب زلزال عام 1999. 

وعن المساعدات المصرية المرسلة إلى تركيا عقب زلزال أمس، كشف سمير فرج، عن أن مصر تواصلت مع القيادات التركية والسورية، ثم أرسلت المساعدات المطلوبة إلى الشعبين التركي والسوري، لأن هناك مساعدات مقدمة من عدة دول تتشابه في المكونات، ولكن لا بد من التواصل ومعرفة ما يحتاج إليه المواطنون في تلك المناطق المنكوبة. 

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