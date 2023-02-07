إصابة 11 بالاختناق في مركز طهطا بسوهاج

أصيب منذ قليل، 11 شخصا بالاختناق نتيجة تعرضهم لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في قرية القبيصات بمركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وفور الإبلاغ، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مستشفى طهطا العام بإصابة 11 شخصا بالاختناق إثر تعرضهم لاستنشاق غاز.

وتم وضع المصابين تحت الرعاية الطبية العاجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد مصدر طبي أن الحالة العامة للمصابين مستقرة وسيصرح لهم جميعا بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.