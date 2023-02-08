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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-2-2023

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-2-2023

يكثر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي لرصد درجات الحرارة قبل الخروج من المنزل خاصة، اليوم الأربعاء، مع بداية شهر امشير المعروف عنه عواصفه وبرودة جوه والتي بالفعل يعيشها المصريين منذ يومين ليعلن عن قدومه.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-2-2023

وفي هذا التقرير يوضح لكم موقع “الدستور” حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-2-2023 كي تكونوا مستعدين في أول يوم لشهر أمشير.
 

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء والتي يسودها طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

ويسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.
 

ويبدأ من اليوم شهر أمشير الذي تكثر فيه  الرياح الشتوية وتزيد من حدة موجة البرد، وتتبدف فيه اتجاهات الرياح، وفي نهايته يتغير اتجاه الرياح فتهب من الجنوب بعد أن كانت شمالية شتوية مع أعاصير أحيانا، وتتبدل برودتها إلى الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8-2-2023 

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 16 8

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 9

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 16 9

دمياط 16 10

بورسعيد 15 9

الإسماعيلية 17 9

السويس 16 9

العريش 16 9

رفح 15 8

رأس سدر 17 11

نخل 14 4

كاترين 10 1-

الطور 18 11

طابا 15 10

شرم الشيخ 19 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 9

مطروح 15 9

السلوم 14 8

سيوة 15 6

رأس غارب 20 12

الغردقة 20 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 12

شلاتين 22 14

حلايب 21 15

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 21 15

الفيوم 16 6

بني سويف 16 6

المنيا 16 5

أسيوط 17 4

سوهاج 17 5

قنا 18 7

الأقصر 19 7

أسوان 20 9

الوادي الجديد 19 7

أبوسمبل 20 10

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