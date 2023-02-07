الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأونروا: 58 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تضرروا بسبب الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أعلن مكتب الاونروا اليوم الثلاثاء، عن 58 ألف لاجيء قلسطيني في سوريا تشررا بسبب الزلزال، مؤكدة عن العمل على توفير المساعدات العاجلة للاجئين الفلسطينين في سوريا. 

ووفقاً لقناة العربية الإخبارية، أشارت الأونروا نقدم الخدمات لـ438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا .

ويضاعف الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين التحدي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري خصوصًا في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب البلاد.

الإمارات توجه بتقديم 100 مليون دولار لاغاثة المتضررين 

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وأمر، أمس، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، كما أجرى اتصالين هاتفيين، أمس الإثنين، مع الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد.

وعبر بن زايد، خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة وجه ببدء عملية الفارس الشهم 2 لدعم الشعبين السوري والتركي، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.

وأعلنت الوكالة الإماراتية عن إرسال أول طائرة مساعدات إماراتية من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية، فضلًا عن إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق إنقاذ وإمدادات عاجلة الى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات مع البلدين وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.

الامم المتحدة المعبر الزامي 

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن أن المعبر الإلزامي المستخدم لإيصال المساعدات من تركيا إلى مناطق شمال سوريا تضرر جراء الزلزال.

وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي في مؤتمر صحفي في جنيف أن "العملية عبر الحدود نفسها تأثرت".

فلسطين الأونروا المساعدات سوريا زلزال تركيا

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