الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

جار النبى الحلو وأسامة البحيرى يشاركان فى احتفالية تكريم الكفراوى

قصور الثقافة تكرم
"قصور الثقافة" تكرم اسم الراحل سعيد الكفراوي

شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة توافد العديد من أدباء وشعراء محافظة الغربية لحضور فعاليات برنامج "عطر الأحباب"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتكريم اسم الكاتب الراحل سعيد الكفراوي.

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بدأت فعاليات البرنامج بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الراحل، فيما تناول الكاتب جار النبي الحلو الحديث عن أهم الذكريات التي جمعته بالراحل، مشيرا إلى أن أول لقاء بينه وبين "الكفراوي" كان بنادي أدب قصر ثقافة المحلة، لافتا إلى أن الراحل كان من أفضل الأسماء الأدبية التي قدمت أعمالا في مجال كتابة القصة القصيرة.

من جانبه، ذكر د.أسامة البحيري، أستاذ اللغة العربية بآداب طنطا، أن الراحل سعيد الكفراوي كان له طريق مختلف في الكتابة الإبداعية، وبأنه لم يكن يكتب بأفكار مسبقة، بل كان متجاوبا إلى حد بعيد مع الواقع، فيما شهد ختام الفعالية منح أسرة الراحل شهادة تقدير على ما قدمه الكفراوي خلال رحلته الإبداعية التي أثرى بها الحياة الثقافية بمحافظة الغربية.

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وأبدى الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية، سعادته باستضافة مسرح 23 يوليو في المحلة تكريم أحد عمالقة الكتابة في محافظة الغربية، حرصًا على استعادة القيمة الأصيلة في حياتنا، واستحضار شخصيات الأدباء والمبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية بما قدموه من إنتاج إبداعي في أقاليم مصر المختلفة.

وسعيد الكفراوي مواليد قرية كفر حجازي، التابعة لمركز المحلة الكبرى، في 1939 وصدر له العديد من المؤلفات والأعمال القصصية، منها: الموت الجميل، مجرى العيون، يا قلب مين يشتريك، وكشك الموسيقى، فيما توفي "الكفراوي" في عام 2020 عن عمر ناهز الـ81 عاما.

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برنامج "عطر الأحباب" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان من خلال إدارة الثقافة العامة بإدارة الشاعر عبده الزراع، بهدف إحياء ذكرى الراحلين، من خلال تناول سيرهم الذاتية وإبداعهم الأدبي.

المحلة الكبري عطر الأحباب الهيئة العامة لقصور الثقافة سعيد الكفراوي جار النبي الحلو الدكتور أسامة البحيري

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