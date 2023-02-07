الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي في المونديال| كولر يحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادا لريال مدريد

كولر
كولر

 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين منذ قليل، قبل التوجه لتناول وجبة العشاء بمقر إقامة البعثة في العاصمة المغربية الرباط.

وحرص كولر خلال المحاضرة على عرض بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة، في إطار التجهيزات النهائية لمباراة ريال مدريد غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في التاسعة من مساء غد الأربعاء بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
أكد البولندي ييرزي دوديك، حارس مرمى ريال مدريد السابق، على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه بـالأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وسبق لدوديك اللعب لريال مدريد بين 2007 إلى 2011، بعد أن كان حارسًا لمرمى فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال دوديك في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "أعتقد أن هذا هو أفضل وقت للأهلي للعب ضد ريال مدريد ببساطة، لأن ريال مدريد ليس في أفضل حالاته الآن، عادةً ما يكون الفرق بين الأندية ميزة كبيرة للريال، لكن ليس الآن، توجد مشاكل دفاعية، الحارس مصاب مما وضع مشكلة حقيقية، هناك ضغط على لاعبي الوسط".

وأضاف: "كنت في مصر آخر 8 أيام لقضاء الإجازة لكنني رحلت للتو، شاهدت الأهلي على قناة الأهلي، فريق قوي جدًا لا يضيع الكثير، لكن لا يصنع الكثير من الفرص، أحبهم".


وأردف: "الأفضل في الأهلي؟ علي معلول ومحمد شريف، لكنهما بحاجة لأن يكونا أكثر فاعلية أمام المرمى، لم يكن لدى الحارس (محمد الشناوي) الكثير ليفعله ولكن إذا كان في المباراة (تلقى تهديدات على مرماه)، فإنه يتخذ قرارات جيدة للغاية".

وزاد: "أتوقع مباراة صعبة ومغلقة للغاية، حتى في ظل أن ريال مدريد ليس في أفضل حالاته، يجب على الأهلي أن يكون في قمة مستواه للفوز".

واختتم قائلًا: "ربما يكون دافعًا جيدًا لريال مدريد أن يلعب اللاعبون لكارلو أنشيلوتي، الصحافة الإسبانية تقول إنه إذا لم يفز ريال مدريد، فربما  يرحل أنشيلوتي! لكنني لا أؤمن بهذا، لأنه لا يزال يتعين عليهم اللعب ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا .. لكن هذا بعد أكثر من أسبوعين".

مارسيل كولر الاهلى ريال مدريد كأس العالم للأندية كولر

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