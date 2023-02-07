شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد بسبب سوء الأحوال الجوية

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، عقب تعرض مدينة العريش وعدد من مراكز ومدن المحافظة لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، مع موجة من الرياح والبرد الشديد نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية بمتابعة الظروف الجوية وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بأية أحداث.

وتسببت الرياح والأمطار في زحف الكثبان الرملية على الطرق التى تشهد حذرا شديدا من السائقين وبطء حركة السير خشية وقوع حوادث مرورية، كما تسببت الرياح فى ارتفاع أمواج البحر المتوسط بالعريش وتوقف عمليات الصيد فيه ، والتأثير على كافة مناحى الحياة بالمحافظة.