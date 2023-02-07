طريقة إثبات الإقامة بموجب عقود الإيجار ببطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددًا من الخطوات والإجراءات والضوابط الخاصة بإثبات الإقامة بموجب عقود الإيجار محددة المدة على بطاقة الرقم القومي.

إثبات الإقامة بموجب عقود الإيجار محددة المدة على بطاقة الرقم القومي

ويمكن إثبات الإقامة بموجب عقود الإيجار محددة المدة على بطاقة الرقم القومي، بشرط ألا تقل مدة العقد عن سنة ومدة سريانه عن ثلاثة أشهر حين التقدم لاستخراج البطاقة، مع إرفاق إيصال من إيصالات المرافق "كهرباء-مياه-غاز-تليفون" بإسم المؤجر لم يمر عليها أكثر من عام ومثبت بها العنوان المثبت في عقد الإيجار.

خدمات قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

خدمات الأحوال المدنية الرقمية

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.