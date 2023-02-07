الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لغزل المحلة بالدورى «صور»

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بتدريبات خفيفة، اليوم، على ملعب عبدالرحمن أنوس.

وذلك في أعقاب منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.

ويستضيف الدراويش فريق الفلاحين على ملعبه بالإسماعيلية يوم 21 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري العام.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.