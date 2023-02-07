الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لغزل المحلة بالدورى «صور»

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بتدريبات خفيفة، اليوم، على ملعب عبدالرحمن أنوس.

مران الإسماعيلي

وذلك في أعقاب منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.

مران الإسماعيلي

ويستضيف الدراويش فريق الفلاحين على ملعبه بالإسماعيلية يوم 21 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري العام.

مران الإسماعيلي

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

مران الإسماعيلي

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.

مران الإسماعيلي
الاسماعيلى الدوري الممتاز غزل المحله مران الإسماعيلي منافسات الدوري الممتاز

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