«نصير» يشيد بتعاون البرلمان العربي والأزربيجاني في تحقيق السلام العالمي

رحّب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ضمن الوفد المرافق للتعاون بين البرلمان العربي و البرلمان الازربيجاني حيث وقع البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي برتوكول تعاون مع صاحبة جافاروفارئيسة المجلس الوطني (البرلمان) بجمهورية أذربيجان لتوطيد أواصر التعاون بين البرلمانين.

قال نصير، إن دول حركة عدم الانحياز تلعب دورا َكبيرا في تحقيق السلام العالمي انطلاقا من مبادئها الانسانية والاخلاقية التي تأسست عليها الحركة.

وأضاف أن الشبكة البرلمانيةلدول الانحياز لها دور كبير في تحقيق أواصر العلاقات بين البرلمانين الذين يطالبون دائما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دوله واحترام حق جميع الشعوب في العيش بحرية وكرامة واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.

وأشاد بتطوير العلاقه بين البرلمان العربي ونظيرة الازربيجاني خلال المرحلة السابقة، مؤكدًا علي أهمية البرلمانات في تبني الرؤى ووجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

في سياق آخر، قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ان مصر وكرواتيا تربطهما علاقلات صداقة قوية على مدار عقود واتسمت هذه العلاقات بالتميز والتفرد بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر حيث حرص على تدعيم علاقات مصر بدول الخارج على مستوى القارات.

وأشاد باستقبال الرئيس السيسي اليوم للرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في أول زيارة له للقاهرة والتي ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بافاق التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأثنى اللواء طارق نصير علي ما اكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديره لدولة كرواتيا في ضوء مواقفها السياسية الداعمه لقضايا محورية بالنسبة لمصر وفي مقدمتها ملف سد النهضة داخل المحافل الدولية وخاصه الاتحاد الأوروبي الي جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.