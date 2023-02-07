الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كواليس أول يوم تصوير مسلسل «كشف مستعجل» لـ مصطفى خاطر

خاطر وعبدالرحمن
خاطر وعبدالرحمن

بدأ النجم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it الرقمية فى شهر رمضان المقبل.

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مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادى مهنى وليلى عزالعرب ومحمد لطفي وإلهام وجدى وإيمي طلعت ذكريا،  من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملي وإنتاج watch it.

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المسلسل يدور في إطار لايت كوميدي، وينتمي لنوعية دراما البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم محمد عبدالرحمن "توتا"، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، في ثاني تعاون لهما مع كريم أبوذكري، كما يشارك نخبة من الجيل القديم وعلى رأسهم ميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عزالعرب ومحمد لطفي.

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ويظهر بطلا العمل مصطفى خاطر  ومحمد عبدالرحمن بشخصيتي أطباء نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنى خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبدالرحمن وتعمل ممثلة.

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أطباء نفسيين watch it الرقمية الاحداث watch it المواقف الكوميدية الكوميدي

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