الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأردن تعد فيلمًا وثائقيًا عن مشاركتها كضيف شرف في معرض الكتاب (فيديو)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعدت وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية فيلمًا وثائقيًا عن مشاركتها كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 والتي انتهت فعالياتها أمس بنجاح ساحق.

الفيلم يصور جناح المملكة اعتزازا بالمشاركة الاردنية المتميزة في معرض الكتاب، والتي تمثل كل جهات العمل الثقافي والخاص في الأردن وذلك تحت اشراف وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، وبالتنسيق مع المنسق الإعلامي لجناح المملكة الاردنية الهاشمة حسين دعسة.

وقال حسين دعسة:"كانت أروقة افتتاح المعرض شهدت قمة ثقافية أردنية - مصرية، إذ ضمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية ،والتي حلت بلادها ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54 ، والذي أقيم  تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

القمة الثقافية، جاءت  وفق النجاح الذي شكل اليوم الأول لافتتاح المعرض، ومنه بدأت مسيرة آفاق التعاون المستقبلية بمجالات الثقافة المختلفة وخطط البلدين لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية،ودعم صناعة النشر. 
من جهتها، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عمق العلاقات التي تربطنا مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث يجمع البلدان تاريخ عريق متين الجذور من العلاقات الثنائية على الصعيدين الشعبي والحكومي، مشيدة بالمشاركة الأردنية بالمعرض، والتي أضافت للمعرض ثراءً حضاريًا، وزخمًا ثقافيًا متميزًا، وهو ماظهر بوضوح في جناح الأردن المتفرد الذي عبر عن هوية المملكة الأردنية وماضيها العريق وهويتها
وقامت وزيرة الثقافة بأهداء نظيرتها الأردنية المجموعة الكاملة لصلاح جاهين شخصية معرض الكتاب وموسوعة "مصر القديمة"للدكتور سليم حسن والصادرتان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعبرت الدكتورة هيفاء نجار عن سعادتها بما شهدته من تنظيم وصفته بالمبهر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال57 ،وأوضحت أن الحكومة الأردنية، منذ اللحظة الأولى لإعلان الأردن ضيف شرف لمعرض القاهرة للكتاب، بدأت في التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والعمل على إخراج المشاركة في أعلى صورها من حيث المضمون الثقافي وتقديم الكتاب والمثقفين الأردنيين في صورة تليق بالثقافة والحضارة الأردنية وكذلك بأهمية وقيمة المعرض في مصر.

 وأكدت حرص المملكة أن تكون المشاركة بفاعلية كبيرة في معرض القاهرة للكتاب، لأنه يُعد فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم المشاركة بالمعرض.

وزارة الثقافة المملكة الأردنية الهاشمية معرض القاهره الدولي للكتاب جناح المملكة الثقافة هيفاء النجار

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