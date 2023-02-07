وزير الرياضة: بروتوكول تعاون مع «كير مصر» لزيادة تمكين الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون بين الوزارة ومؤسسة كير مصر للتنمية تطور كثيرًا خلال الفترة الماضية من أجل تقديم أفضل الخدمات وأكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري، معربًا عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة اليوم الثلاثاء، بهدف زيادة تمكين الشباب المصري، وزيادة فرص العمل.

أوضح صبحي في تصريحات مساء اليوم، أن الوزارة أقامت خلال الأشهر الستة الماضية 5 ملتقيات للتوظيف، التي عملت على توفير 12195 فرصة عمل، بمشاركة 142 شركة، والتي شهدت إقبالاً كثيفًا حيث تقدم خلالها إجمالي 89872 شابًا وفتاة، كما تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لزيادة فرص العمل للشباب من خلال إقامة عدد أكبر لملتقيات التوظيف.

أضاف أنه سيتم تطوير منصة "طور وغير" في الفترة المقبلة؛ حيث سيتم إضافة عدد كبير من الخدمات للشباب بهدف زيادة خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

واختتم وزير الرياضة حديثه بالتأكيد على أن التطوير الذي حدث في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والعمل على تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية ساهم بقدر كبير في توفير أفضل الخدمات للشباب المصري وتدريبهم قبل الالتحاق بسوق العمل، من خلال العديد من المبادرات التي قدمتها الوزارة لجميع الشباب على مستوي الجمهورية.

من جانبها، تقدمت رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، نهال حسن عبد السلام، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها من أجل تأهيل وتدريب الشباب المصري لسوق العمل، وتوفير العديد من فرص العمل لهم بالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات.

قام بتوقيع البروتوكول إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، ونهال حسن عبد السلام رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية.

وأعقب توقيع البروتوكول اجتماع مع عدد من الشركات التي تشارك الوزارة في ملتقيات التوظيف، حيث أكد وزير الشباب حرصه على الاجتماع مع الشركات المختلفة التي تعمل على إيصال الرؤية بصورة كاملة نظرا لتعاملها مع المتقدمين للوظائف على أرض الواقع بصورة أوضح، حيث تناول الاجتماع وضع خطة مبدئية لتوفير تدريب للتخصص الوظيفي للشباب، الذي سيساهم بشكل كبير في إيضاح الصورة للشاب المتقدم للوظيفة والاختصاصات التي سيقوم بها بالتعاون مع مختلف الشركات.