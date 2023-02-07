محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة العليا لمعاينة «بيت العقاد»

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعضاء اللجنة برئاسة عميد دكتور حسن الحفناوى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعضوية ممثلى إدارة الأشغال العسكرية ووزارة الإسكان والمرافق، ومديرية الإسكان بالمحافظة، واستشارى كلية الهندسة بجامعة أسوان، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إيفاد لجنة عليا مشتركة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد.

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمعاينة بيت العقاد يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد.

وأشار محافظ أسوان إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة منزل ورثة الأديب عباس العقاد فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجارى لإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات الاستغلال الأمثل للمبنى فى حالة عدم الهدم، والقيام بتدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح.

جدير بالذكر أن محافظ أسوان قد قام بزيارة ميدانية لبيت العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 220 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى.

ويتكون المبنى من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وعدد 2 دور، وله واجهة واحدة، ومحاط بمبانى مجاورة من الثلاث جهات الأخرى حيث ظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً.