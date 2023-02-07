الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة العليا لمعاينة «بيت العقاد»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعضاء اللجنة برئاسة عميد دكتور حسن الحفناوى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعضوية ممثلى إدارة الأشغال العسكرية ووزارة الإسكان والمرافق، ومديرية الإسكان بالمحافظة، واستشارى كلية الهندسة بجامعة أسوان، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إيفاد لجنة عليا مشتركة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد. 

IMG-20230207-WA0099

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمعاينة بيت العقاد يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد. 

IMG-20230207-WA0097

وأشار محافظ أسوان إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة منزل ورثة الأديب عباس العقاد فى الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجارى لإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات الاستغلال الأمثل للمبنى فى حالة عدم الهدم، والقيام بتدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح. 

IMG-20230207-WA0098

جدير بالذكر أن محافظ أسوان قد قام بزيارة ميدانية لبيت العقاد أكثر من مرة والذى تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 220 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى. 

IMG-20230207-WA0095

ويتكون المبنى من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وعدد 2 دور، وله واجهة واحدة، ومحاط بمبانى مجاورة من الثلاث جهات الأخرى حيث ظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً. 

IMG-20230207-WA0093
أسوان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية عباس محمود العقاد المباني التراثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

للأرامل.. طرق إثبات الإقامة ببطاقة الرقم القومي

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟