في شوط الكروت الحمراء.. بيراميدز يتقدم على الجيش بهدف «فخر الدين»

تقدم بيراميدز على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 17 بالدوري.

هدف الشوط الوحيد سجله التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط، برأسية متقنة بعد عرضية عبد الله السعيد.

وشهد الشوط طرد لاعب طلائع الجيش مصطفى الخواجة في الدقيقة 36، بعد تدخل عنيف على وليد الكرتي لاعب بيراميدز بعد العودة لتقنية الفار.

بينما تلقى علي جبر البطاقة الحمراء في نهاية الوقت بدل الضائع من الشوط بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل على محمود وادي مهاجم الطلائع.

ويحل بيراميدز ضيفا على الطلائع في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري وختام مواجهات الدور الأول.

وجاءت التشكيل على النحو التالي:

احمد الشناوى فى حراسة المرمى

أحمد توفيق وعلى جبر وأسامة جلال ومحمد حمدى فى الدفاع

بلاتى توريه ووليد الكرتى وعبدالله السعيد فى وسط الملعب

رمضان صبحى وابراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف فى الهجوم.

وكان جابمى باتشيكو اعلن عن قائمة تضم 20 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش وضمت كلا من

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، أحمد سامي بسبب الإيقاف، ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات وست هزائم وسجل 18 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري واهتزت سباكه 24 مرة ولم يحقق الفوز في أخر 8 مباريات وجمع منها ست نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان والهزيمة أمام المقاولون وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19.