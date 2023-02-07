الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حتى أقارب الدرجة الرابعة.. طرق إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط لإثبات محل إقامة المثبت بطاقة الرقم القومي لأي من أقارب الدرجة الثالثة والرابعة

كيفية إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي لأقارب الدرجة الثالثة والرابعة

وحدد قطاع الأحوال المدنية طريقة إثبات محل إقامة المثبت بطاقة الرقم القومي لأي من أقارب الدرجة الثالثة والرابعة والأعمام أو الأخوال أو العمات أو الخالات وأولادهم وأولاد الأخوة وغيرهم، فقط عن طريق حضور الطرف الأخر المراد تغيير الإقامة عليه للإقرار بذلك.

خدمات قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

خدمات الأحوال المدنية الرقمية

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

إثبات محل إقامة المثبت بطاقة الرقم القومي لأي من أقارب الدرجة الثالثة والرابعة الاحوال المدنية الحصول على الخدمات المواقع الشرطية الخدمية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

«صقيع وثلوج وأمطار شديدة».. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

انفراجة فى أزمة الزمالك واتحاد الكرة.. واتجاه لقيد صفقات الأبيض

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟