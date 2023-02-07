حتى أقارب الدرجة الرابعة.. طرق إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط لإثبات محل إقامة المثبت بطاقة الرقم القومي لأي من أقارب الدرجة الثالثة والرابعة

كيفية إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي لأقارب الدرجة الثالثة والرابعة

وحدد قطاع الأحوال المدنية طريقة إثبات محل إقامة المثبت بطاقة الرقم القومي لأي من أقارب الدرجة الثالثة والرابعة والأعمام أو الأخوال أو العمات أو الخالات وأولادهم وأولاد الأخوة وغيرهم، فقط عن طريق حضور الطرف الأخر المراد تغيير الإقامة عليه للإقرار بذلك.

خدمات قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

خدمات الأحوال المدنية الرقمية

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.