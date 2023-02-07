فيريرا يقود مران الزمالك اليوم لأول مرة بعد العودة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الجلسة في حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق وأعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وجميع لاعبي الفريق .

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة لقاء الأمس أمام فاركو بشكل نهائي وبطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفني على أهمية هذه المباراة في بداية مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وطالب فيريرا الجميع بالتركيز الشديد والاستعداد بكل قوة من أجل حصد اول ثلاث نقاط في المجموعة، وشدد على ضرورة جاهزية الجميع للفترة المقبلة في ظل أهميتها من أجل العودة للانتصارات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

وتقدم إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالاعتذار لجمهور الأبيض بعد خسارة الفريق أمام فاركو بثلاثة أهداف دون في لقاء اليوم بالدوري.

وأكد مدير الكرة في تصريحات عقب اللقاء أن هناك ظروفا خارجية أثرت على الفريق في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الموضوع تطور، وأثر على لاعبي الزمالك في الفترة الحالية.

وشدد يوسف على أن ما يحدث ليس المستوى الطبيعي لأنه لا يعقل أن يكون الفريق في بداية يناير في المركز الأول ويتصدر الدوري، بينما في فبراير بمركز لا يليق بالنادي.

واختتم يوسف تصريحاته، مؤكدًا أن الفريق يركز في الفترة الحالية على بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبداية مشواره في البطولة بلقاء شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل.