الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات سارق عيادة طبيب بمصر الجديدة: «كنت شغال معاه وعارف فلوسه»

عيادة طبيب
عيادة طبيب

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاملين بسرقة عيادة طبيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال أحد المتهمين إنه سبق وعمل لدى الطبيب وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته واستعان بالآخر، عقب كسر النافذة بـ«أجنة، جاكوش».

كان تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من طبيب، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية وسرقة مبلغ مالى، لاب توب، كاميرا تصوير من داخل العيادة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

نيابة مصر الجديدة الجزئية عيادة طبيب سرقة حبس تحريات المباحث

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