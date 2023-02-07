الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل سرق الدراجات الهوائية في الزيتون

حبس
حبس

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الدرجات الهوائية.
 

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.

باستدعاء المجنى عليه، تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدرجات الهوائية سرقة التحقيقات عاطل نيابة الزيتون الجزئية

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