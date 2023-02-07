الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|بيومى فؤاد إجازة من أعماله الرمضانية.. وتفاصيل المران الأخير للأهلي

لو فاتك الترند
لو فاتك الترند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

بيومى فؤاد إجازة من أعماله الرمضانية بسبب «إزاى تخنق جارك»

مسرحية ازاي تخنق

حصل الفنان بيومي فؤاد على إجازة لمدة أسبوع من تصوير أعماله الدرامية، والمقرر أن يشارك بها في الموسم الرمضاني المقبل 2023. 

سافر بيومي فؤاد صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية لبدء عرض مسرحيته الجديدة.

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الأهلي في المونديال| تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب الجامعة المغربية في الرباط؛ وذلك استعدادا لمباراة ريال مدريد غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع طفيف للدولار، وسط ترقب الأسواق لخطاب «جيروم باول».

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الصليب والهلال الأحمر: انهيار 175 مبنى فى سوريا وعدد الضحايا مرشح للارتفاع

الاتحاد الدولي لجمعيات

أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بأن أحدث حصيلة الخسائر في المحافظات السورية إثر زلزال أمس، تشير إلى انهيار 175 مبنى في حلب واللاذقية وحماة، ومصرع 1509 أشخاص وإصابة 3548.

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استعداداً له.. رسائل للاحتفال بيوم عيد الحب 2023

عيد الحب

ويبحث الكثير من الأصدقاء والأقارب والأهل والعشاق عن رسائل للاحتفال بيوم عيد الحب 2023 لإرسالها لمن يحب استعداداً لـ عيد الحب 2023، حيث أن يحتفل العالم كل عام بعيد الحب في يوم 14 فبراير والذي يوافق هذا العام يوم الثلاثاء.

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بيومي فؤاد ريال مدريد النادي الأهلي الذهب أسعار الذهب الصليب والهلال الأحمر رسائل للاحتفال بيوم عيد الحب

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وائل لطفي

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