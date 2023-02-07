خلال يناير.. التعامل مع 205 بلاغات لحالات الأطفال المعرضين للخطر في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة وتسعى لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشكلاتهم، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو توفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

وكلف اللواء محافظ الإسكندرية مسئولي اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، بتكثيف العمل لعقد ندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة من أجل الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.

من جانبها استعرضت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أجندة العمل الشهرية خلال شهر يناير 2023 بجميع الأحياء، موضحة أنه تم التنسيق والتعاون مع خط النجدة و استقبال البلاغات الواردة والتى بلغ عددها 205 بلاغات وقضايا، منها 81 بلاغ طفل في خطر محدق، و49 بلاغ عن خطر جسيم، و62 بلاغ عن خطر متوسط، وذلك بإجمالي 230 طفلا من الذكور و58 من الإناث وتم التعامل مع كافة البلاغات.

وأضافت رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة في 105 قضية و تقديم الدعم اللازم لهذه الحالات، كما تم استقبال 100 بلاغ لطفل معرض للخطر والتعامل مع البلاغات على وجه السرعة، وتم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كافة أعضائها من الجهات الحكومية (التعليم -الصحة- التضامن) ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر وعمل دراسة حالة لهم لإزالة الخطر الواقع على الطفل.

وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للجان حماية الطفولة بمركز تدريب المحافظة تم مناقشة خطة وأهداف عمل لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظة، وذلك بهدف توحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات للأطفال المعرضين للخطر، كما تم مناقشة صعوبات وتحديات عمل اللجان للوصول إلى حل جذري لكافة مشكلات الأطفال المعرضين للخطر.