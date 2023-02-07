الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وليد جمال الدين: نستهدف رقمنة كافة الخدمات بالموانئ والمناطق الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، وخالد حمزة المدير المسئول عن ملف مصر لدى EBRD، وبويانا راينر كبير مستشاري الحوكمة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعدد من ممثلي البنك؛ بحضور الدكتور إبراهيم مصطفى نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك وذلك لمناقشة مستجدات التحضير للمرحلة الثانية من التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيما يتعلق برقمنة خدمات المستثمرين والموانئ.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن تطلعه للتعاون مع البنك في المرحلة الثانية خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتحقيق المرجو منها، حيث تستهدف المرحلة الثانية استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، والبدء في العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية في الموانئ أيضاً.

من جانبه، أعرب خالد حمزة عن سعادته بالتقدم الذي يتم تحقيقه من خلال التعاون بين البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث شهدت المرحلة الأولى إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية-والتي مهدت الطريق لإعادة الهيكلة ورقـمنة خـدمـات الـمسـتثمرين، مما يدعم المضي قدماً نحو متطلبات المرحلة الثانية من التعاون والتحضير لتوقيع العقود النهائية المتعلقة بهذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت بويانا راينر عن سعادتها بلقاء  وليد جمال الدين والفريق الذي يتعاون مع EBRD كما أعربت عن امتنانها للتعاون المثمر الذي تم خلال السنوات الماضية، وأوضحت الاستعداد التام للتعاون في المرحلة الثانية وتحضير خطة تنفيذية تفصيلية واضحة، والتي سيبدأ في ضوئها العمل على رقمنة كامل الخدمات والبدء في إعادة الهندسة ودعم الخدمات للموانئ، على أن يتم توقيع عقود المرحلة الثانية بنهاية الشهر بحضور نائب رئيس البنك.

وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية شمال أفريقيا الدكتور إبراهيم مصطفى الكوادر البشرية

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