وجه برفع كفاءة محيطها.. محافظ أسوان يتفقد مشروع مكتبة مصر العامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 75%، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3540 م2، والمخطط نهوها فى يونيو 2023.

وذلك بحضور إستشارى المشروع الدكتور أحمد عواد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بنها، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وفي إطار المشروعات الجارية للارتقاء بدور المحافظة الثقافي والفني والتنويري لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مكتبة مصر العامة ستشمل جراج لاستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى، بجانب 4 أدوار تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، لافتاً إلى أن المكتبة ستشمل أيضاً قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها، كما ستضم أيضاً مراكز اتصالات ومعلومات وتدريب، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات، فضلاً عن مسرح وسينما، وغرف أرشيف، وغرف خدمية، ودورات مياه عمومية، وسيتم استغلال باقي المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.

وخلال جولته التفقدية وجه "عطية" إلى رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة ثقافية وفنية وعلمية، وأيضاً مقصداً لزيارة الأفواج السياحية.

وأكد على أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتي ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان