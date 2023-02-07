الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطقس السيئ يودى بحياة 3 فى الدقهلية

جريدة الدستور

لقي 3 أشخاص مصرعهم بطريق المنصورة الساحل إثر اصطدام سيارتي نقل نتيجة الشبورة المائية الكثيفة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق المنصورة - جمصة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ بالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل بمقطورة إحداهما محملة بالرمال وأخرى محملة بـ "فنطاس مياه ونتيجة الشبورة المائية الكثيفة عبرت السيارة المحملة بالمياه "النيوجرسي" الفاصل بين الطريق واصطدمت بالسيارة الأخرى مما تسبب فى مصرع "سعد المتولى عبد اللطيف" ومساعده، وسائق عربة المياه.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

الدقهلية سوء الأحوال الجوية مصرع طريق السيارات المارة

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