متحدث «الخارجية»: مصر تبذل جهودًا مكثفة لدفع العملية السياسية فى ليبيا

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، منذ قليل، عبدالله باتيلي، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "جهود مكثفة تبذلها مصر لدفع العملية السياسية في ليبيا علي أساس احترام المؤسسات الشرعية والأطر القانونية وإرادة الشعب الليبى الشقيق".

ونشر السفير أحمد أبوزيد صورًا للقاء الذي جمع وزير الخارجية والمثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.