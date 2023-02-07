كاتب صحفي: الزلزال مصيبة والعقوبات الأوروبية تمنع استيراد الأجهزة الطبية في سوريا

كشف الكاتب الصحفي غسان يوسف، أخر مستجدات عمليات انتشال ضحايا الزلزال في سوريا، مؤكداً وجود صعوبات بسبب العاصفة المطرية.

وقال “يوسف” خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، إن الدولة السورية أعلنت حالة الاستنفار القصوى أمس، وعقدت اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وتم تشكيل غرفة عمليات وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات وكل المنظمات الأهلية والحكومية للعمل على المساعدة في عمليات الإنقاذ، موضحاً أن وزارة الدفاع السورية شاركت في عمليات الإنقاذ.

ولفت إلى أن وزارة النفط، قامت بتزويد كل فرق الإنقاذ بالنفط الذي يحتاجونه، وتم تعميم تعليمات لوزارة الصحة لكل المستشفيات بالاستعداد لاستقبال المصابين، كاشفاً وفقاً لآخر الاحصائيات وفاة أكثر من 1600 قتيل حتى الآن، بالإضافة إلى 3700 مصاب في عموم سوريا.

وعن المساعدات الخارجية، قال الكاتب الصحفي، الدولة السورية مازالت في حالة حرب، إضافة إلى كونها دولة محاصرة، فهناك عقوبات أوروبية تمنع استيراد الأجهزة الطبية، لافتا إلى أن الدولة غير مهيئة للكارثة والبنية التحتية السورية لا تساعد في عمليات الإنقاذ، فيما تعمل سوريا بحسب الإمكانيات المتوفرة.