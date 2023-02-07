«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للشباب بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مجمع "عمال مصر" اليوم الثلاثاء، عن توفير فرص عمل للشباب.

وتضم فرص العمل المتاحة 100 عامل تعبئة، و3 فنى خراطة، وفنى ميكانيكا، بإحدى شركات القطاع الخاص.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن ذلك يأتي بناء على الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة وبين المسئولين بمجمع عمال مصر وبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات للشركات ومنها توفير عمالة ماهرة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

وأشار وكيل المديرية إلى أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف: أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن تكون السن ما بين 35:20 سنة، ويوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية ، والمرتبات تبدأ من 3500 جنيه، على أن تكون المقابلات يوم الأربعاء الموافق 8-2-2023 بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة، والأوراق المطلوبة (شهادة الخدمة العسكرية – وكعب العمل – و4 صور شخصية – وصورة المؤهل) ومن ينطبق عليه الشروط يتم إبرام عقود العمل فورا بمقر المديرية، وعلي من يرغب بالالتحاق بفرص العمل التسيجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5RDKJVDQ7KXtXUbm8

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة لذوي الهمم في محافظة المنيا.

وقال بيان صحفي عن الوزارة اليوم الثلاثاء، إن الوزير حسن شحاتة تلقى تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن استلامها طلبا من شركتي "جيزة لتنمية الصعيد"، والمتخصصة لصناعة الملابس الجاهزة، و"الدلتا تكستايل" الكائنة في شمال الصعيد ومتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، توضح فيه المديرية عن احتياجها لـ80 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في تقريره للوزارة أن المديرية تتواصل مع الشركتين لإرسال أسماء من طالبي العمل من «ذوي الهمم».