الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القناة الأولى تعرض ردود أفعال الجمهور بعد انتهاء فعاليات معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أذاعت القناة الفضائية الأولى ردود أفعال الجمهور بعد انتهاء فعاليات القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 أمس.

مسابقة المبدع الصغير

وقالت إحدى المشاركات “إنه كان لدينا مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ووزيرة الثقافة والأمين العام وبرئاسة محمد ناصف رئيس المركز، يشترك الأطفال في المسابقة وحصلوا على 3 جوائز”.

توثق المسابقة

وتابعت “وكان لدينا حفل توقيع لهذه الكتب التي حصلوا بموجبها على الجوائز، لأننا نشجع الأطفال ونقوم بإصدار كتب توثق المسابقة، دعم تنمية المواهب، ودعم الجائزة لأنها مهمة للغاية، حيث يكون للأطفال في سن صغيرة كتابا ويحتفي المجتمع بهم، ومن ثم نشجع أطفالا آخرين على ممارسة الفن والمعرفة”.

الجائزة المرموقة

وشكرت إحدى الأطفال المشاركين في فعاليات مسابقة المبدع الصغير، السيدة انتصار السيسي على إقامة ذلك النوع من المسابقات ودعمها والجائزة التي قدمت خلال المسابقة كما شكرت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على الجائزة المرموقة واهتمامها بمواهب الأطفال".

القناة الأولى فعاليات القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54 فعاليات القاهرة الدولي للكتاب فعاليات القاهرة الدولي القاهرة الدولي للكتاب مسابقة المبدع الصغير

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