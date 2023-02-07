الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الدقهلية: الكشف على 1959 مريضا في قافلة علاجية بالرحمانية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 5 و6 فبراير في قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، والتي تبعد عن مستشفى ميت غمر 18 كم بعدد سكان تقريبي 8380 نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1959 مريضاً.

وضمت 11 عيادة منها 6 عيادات متنقلة: 2 أطفال، 2 باطنة، أنف أذن، تنظيم أسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 266، أطفال 293، عظام 298، جراحة 139، جلدية 216، أنف وأذن 169، أسنان 126، نساء وتنظيم أسرة 202.

كما تم إجراء 250 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 120 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ143 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 68 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 19 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

ولفت إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 20 ندوة تثقيفية، و125 حالة استبيان مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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شريف مكين وكيل الوزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية

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