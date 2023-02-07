الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: وضع سيناريوهات لمواجهة الأزمات يحقق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن تحرك الحكومة هذه المرحلة  لوضع تصورات وخطط  لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وخاصة في ملفات أمن الغذاء والطاقة وأوضاع التشغيل وغلاء المعيشة، أمر جيد خاصة في ظل تصاعد الأزمات العالمية الراهنة.

وأوضح النائب حازم عويان، في بيان له اليوم، أن مجلس الوزراء بدأ في تنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ لصياغة السيناريوهات، و بدائل السياسات اللازمة للتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.

وأكد أن المشروع البحثي يساهم في تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

وأشاد النائب حازم عويان باتجاه الحكومة للاستماع إلى ٣٥٠ خبيرا محليا ودوليا من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.

الأزمة الاقتصادية العالمية السياسة النقدية المشاركة المجتمعية المشروع البحثي النائب حازم عويان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مواجهة الأزمة

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