الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السداد بالدولار …طرح 73 فدانا بنشاط عمرانى متكامل فى الشيخ زايد

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل على مساحة 73 فدان بمدينه الشيخ زايد، موضحة أنه قد يصل السعر التقدير للمتر لنحو 5795 جنيهًا.

آلية السداد للمستحقات المالية بالدولار 

وأوضح الهيئة أنه يتم تقسم الأرض بنسبة 10% من إجمالي مساحة الأرض بنشاط ترفهي إداري وسياحي وتجاري فندقي، كما يتم تقسم الـ90 ‎%‎ من إجمالي مساحة الأرض بنشاط عمراني متكامل.

ويتم استكمال سداد حتى نسبة 25‎%‎ من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، والتي تتضمن سداد 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب لهيئة المجتمعات، كما يتم سداد 20% آخر على أن تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس إدارة هيئة المجمعات العمرانية الجديدة على التخصيص، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية يتم سدادها بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس إدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى نسبة 2% طبقًا، وإضافة نسبة 0.5% مصاريف إدارية .

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم تنفيذ المشروع على 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة ارض.

اشتراطات النشاط عمراني متكامل

وتتضمن الاشتراطات البنائية للمشروع، أن يتم تنفيذ العمارات على مساحة لا تزيد عن 50% من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان، كما يتم تنفيذ الفيلات وتوين وتاون كوارتز على مساحة لا تزيد عن 45%‎ من المخصصة الفيلات.

ويتم تخصيص نسبة تتراوح ما بين 8 إلى 12 ‎%‎ من إجمالي مساحة قطعة الأرض للخدمات، والتي تتضمن تنفيذ نوادي ومدارس وأنشطة تجارية وترفيهية متنوعة.

الدولار السداد المجتمعات العمرانية ازاضي

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وائل لطفي

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