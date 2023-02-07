الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طالب لقيامه بترويع المارة بواسطة كلاب بوليسية بالقاهرة

كلب شرس
كلب شرس

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بترويع المارة بواسطة كلاب بوليسية، وقيام أحدهما بعقر طالب بمدينة بدر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بترهيب وترويع المارة بواسطة كلاب، وقيام أحدهم بعقر طفل وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد هويته، وتبين أنه مدرس مقيم بدائرة القسم ، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال سير نجله طالب بالمرحلة الإعدادية مقيم بذات العنوان بمحل الواقعة فوجئ بهجوم "كلب" عليه وعقره نتج عن ذلك إصابته بجرح بالفخذ .

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وبحوزته كلبين "بدون ترخيص" أحدهما المتسبب في الواقعة.

وبمواجهته، قرر بقيام الكلب بالإمساك بملابس المصاب دون عقره، لقيام المصاب بمحاولة التعدي على الكلب حال سيره بمحل الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة ترويع كلاب بوليسية عقر طالب بمدينة بدر

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وائل لطفي

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