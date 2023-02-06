الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة الكوارث التركية: ارتفاع حصيلة الزلزال فى البلاد لـ 2316 قتيلًا

تركيا
تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا الى 2316 قتيلًا حتى الآن، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

من جانبه، وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا. 

أكد أوقطاي خلال مؤتمر صحفي وفق قناة العربية، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وصل إلى 1541 قتيلا ونحو 9733 مصابًا، وإنهار ما يقارب من 4371 مبنى.

أضاف أن الطرق المؤدية للمناطق المتأثرة بهذا الزلزال مسدودة وهناك صعوبات في إيصال المعونات إلى هذه المناطق ويتم استخدام الطرق البديلة، وجميع المدن المنكوبة تم توصيل الكهرباء إليها باستثناء 6 مناطق فقط.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أنه بعد زلزال تركيا تم التنسيق مع وزير التعليم وسيتم تعطيل الدراسة في تركيا سواء المدارس والجامعات إلى يوم 13 فبراير، موضحًا أنه سيتم استخدام الجامعات والمدارس والمجمعات الرياضية؛ لإيواء المنكوبين والمتأثرين من هذا الزلزال.

آخر إحصائيات ضحايا الزلزال

أعلنت الحكومة التركية، الإثنين، آخر إحصائيات ضحايا زلزال «آخر الليل» المدمّر.

وأعلن أورهان تتار، مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 1121 شخصًا.

وقال تتار، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم: "عدد ضحايا الزلزال في تركيا وصل إلى 1121 و7 آلاف 634 مصابًا وانهيار ألفين و834 مبنى".

وأعلن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، في بيان اليوم، عن تقديم دعم فوريا لتركيا بعد الزلزال المروع.

قال المسئول البريطاني: "نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة" وسنرسل 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ وأربعة كلاب بحث ومعدات إنقاذ ستصل إلى تركيا هذا المساء، حسب تقارير واردة.

الملاحة الجوية تركيا ارتفاع حصيلة الضحايا الرئيس التركى فؤاد اوقطاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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