وصول بعثة ريال مدريد إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلى فى المونديال

وصلت منذ قليل بعثة نادي ريال مدريد الإسباني، إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام الشهر الجاري.

ويلعب النادي الملكي أمام نظيره الأهلي الأربعاء المقبل، ضمن مباريات نصف النهائي بعد تأهل الأخير لنصف النهائي بعد الفوز على سياتل الأمركي بهدف نظيف في ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

أما عن موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة SSC السعودية الرياضية.

قائمة ريال مدريد للسفر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية

أما عن قائمة ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية، فشهدت

في حراسة المرمى: أندريه لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - أنطونيو روديجير - مارفيل

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - ماريو مارتين - أريباس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

وشهدت القائمة غياب المصابين، البلجيكي تيبو كورتوا، الفرنسيين فيرلاند ميندي وكريم بنزيما، الإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وكان بنزيما قد تعرض للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا يوم الخميس الماضي، بينما تسافر بعثة الفريق مساء اليوم إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وسيكون نهائي كأس العالم للأندية بين الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، والفائز من مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.