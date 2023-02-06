الصحة السورية بعد زلزال اليوم: نطالب بالاستغاثات العربية السريعة

قال الدكتور زايد الحاج طه، مدير الصحة السورية، إنه حتى الآن ما زال هناك انتشال للجثث من تحت الأنقاض جراء زلزال اليوم بتركيا وسوريا.

زلزال اليوم

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أعداد الضحايا نتيجة هذا الزلزال تُقدر بالمئات، بينما عدد المصابين تجاوز الآلاف.

الاستغاثات العربية

وأضاف، في حديثه، أنه يطالب جميع الدول العربية بضرورة التدخل السريع لتقديم الاستغاثات السريعة لسوريا، كما أنه يطالب برفع العقوبات والحصار السوري الذي دمر الوطن.