فريق وحيد لم يحقق الفوز فى الدوريات الخمسة الكبرى

بفوز فريق إلتشي على نظيره فياريال بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الإسباني بات فريق كريمونيزي الإيطالي الوحيد الذي لم ينجح في تسجيل أي فوز في الدوريات الخمسة الكبرى.

إلتشي

بالرغم من الفوز لا زال يقبع في قاع جدول الدوري الإسباني المركز العشرين برصيد 9 نقاط فقط جمعها من هذا الانتصار الوحيد، و6 تعادلات كلها ايجابية منها 4 تعادلات بنتيجة بهدف لمثله مع فرق ألميريا الصاعد إلى الليجا في الأسبوع الثاني، وريال مايوركا في الأسبوع الثامن، وقادش في الأسبوع الـ17، وأوساسونا في الأسبوع الـ18، وتعادلان بنتيجة هدفين لكل منهما مع فريقي فالنسيا في الأسبوع التاسع، وإسبانيول في الأسبوع الـ11.

و13 هزيمة على يد فرق ريال بيتيس في الأسبوع الإفتتاحي، وريال سوسييداد في الأسبوع الثالث، وفياريال في الأسبوع الرابع، وأتلتيك بلباو في الأسبوع الخامس، وبرشلونة في الأسبوع السادس، ورايو فاليكانو في الأسبوع السابع، وريال مدريد في الأسبوع العاشر، وخيتافي في الأسبوع الـ12، وريال بلد الوليد في الأسبوع الـ13، وجيرونا في الأسبوع الـ14، وأتلتيكو مدريد في الأسبوع الـ15، وسيلتا فيجو في ألأسبوع الـ16، واشبيلية في الأسبوع الـ19.

سجل 15 هدفا، وهو الأضعف على مستوى الهجوم بالتساوي مع كل من بلد الوليد الذي يحتل المركز الـ13، وقادش الذي يتواجد في الترتيب الـ18.

وهدافه هو المهاجم الإسباني بيري ميلا برصيد 6 أهداف في حين استقبلت شباكه 40 هدفا، وهو الأضعف على مستوى الدفاع.

عموما 11 نقطة كاملة، وهو فارق كبير يفصله عن فالنسيا الذي يتواجد في الترتيب الـ17.

يقضي موسمه الثالث في الدوري الإسباني، ففي موسمه الأول 2020 – 2021 نجا من الهبوط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية باحتلاله المركز الـ17 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق هويسكا الذي هبط بتواجده في الترتيب الـ18 أول المراكز المؤدية إلى الهبوط من قمة الجدول.

أما في موسمه الثاني 2021 – 2022 استطاع أن ينهي الدوري الإسباني في المركز الـ13 بـ42 نقطة.

إذن إلتشي كان مركزه يتحسن من موسم لموسم، فموسما تمكن من البقاء، وفي الموسم الثاني نجح في دخول المنطقة الدافئة، ومن ثم كان متوقعا له في الموسم الحالي أن يصل إلى مركز أفضل في النصف الأول في جدول الدوري الإسباني لا أن يكون المرشح الأول للهبوط.

كريمونيزي

في 21 أسبوعا لم يتمكن من تسجيل أي فوز، ويتذيل جدول الدوري الإيطالي بـ8 نقاط حصدها من 8 تعادلات بواقع 3 تعادلات فقط على ملعبه كلها سلبية مع فرق ساسولو في الأسبوع الخامس، وأودينيزي في الأسبوع الـ12، وإيه سي ميلان في الأسبوع الـ14، و5 تعادلات خارج ملعبه كلها إيجابية منها 3 تعادلات بنتيجة هدف لمثله مع فرق أتلانتا في الأسبوع السادس، وليتشي في الأسبوع الثامن، وبولونيا في الأسبوع الـ19، وتعادلان بنتيجة هدفين لكل منهما مع فريقي سبيزيا في الأسبوع العاشر، وساليرنيتانا في الأسبوع الـ13.

وتلقى 13 هزيمة، والمدهش أنه ليس الأكثر تلقيا للهزيمة، فالأكثر منه هو فريق سامبدوريا الذي يحتل المركز الـ19 بـ15 هزيمة، ويتساوى مع فريق هيلاس فيرونا الذي يتواجد في الترتيب الـ18.

عموما هي على يد فرق فيورنتينا في الأسبوع الأول، وإيه إس روما في الأسبوع الثاني، وتورينو في الأسبوع الثالث، وإنتر ميلان في الأسبوعين الرابع والعشرين، ولاتسيو في الأسبوع السابع، ونابولي في الأسبوع التاسع، وسامبدوريا في الأسبوع الـ11، وإمبولي في الأسبوع الـ15، ويوفنتوس في الأسبوع الـ16، وهيلاس فيرونا في الأسبوع الـ17، ومونزا الصاعد حديثا إلى الكالتشيو في الأسبوع الـ18، وليتشي في الأسبوع الـ21.

أحرز 15 هدفا، وهو ليس الأضعف هجوما، فالأضعف منه سامبدوريا الذي لم يحرز سوى 13 هدفا، وأكثر اللاعبين تهديفا هو المهاجم النيجيري دافيد أوكيريكي بـ5 أهداف بينما تلقت شباكه 37 هدفا، وهو أيضا ليس الأضعف دفاعا إذ يتفوق على ساليرنيتانا الذي يتواجد في المركز الـ16، وتلقت شباكه 38 هدفا.

10 نقاط كاملة تفصله عن سبيزيا الذي يحتل المركز الـ17.

وهذا هو الموسم الأول له في الكالتشيو منذ موسم 1995 – 1996، وهو المرشح الأقوى للعودة من جديد إلى الدوري الإيطالي الدرجة B.

سواء إلتشي أو كريمونيزي البقاء في الليجا أو الكالتشيو أمر يبدو شديد الصعوبة، ويكاد يكون مستحيلا.