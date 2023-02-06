المؤتمر الدولي لجامعة المنصورة الرياضة يناقش تأثير التغيرات المناخية

استضافت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، فعاليات الندوة العاشرة من المؤتمر الدولي الرياضة وتحديات العصر (الواقع والمستقبل).

ونُظمت الفعاليات برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وريادة دكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة ودكتور اشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر دكتور احمد عبد العظيم عميد الكلية ونائب رئيس المؤتمر دكتور حسام الدين فاروق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وحملت الندوة عنوات “التغيرات المناخية وفسيولوجيا التدريب الرياضي”.

وأوضح الدكتور أحمد نصر الدين سيد، أستاذ فسيولوجيا الرياضة بجامعة حلوان، أن التغيرات المناخية خاصة درجة الحرارة والرطوبة النسبية والإشعاع الشمسي تلعب دور بارز في النشاط الرياضي وفسيولوجيا التدريب الرياضي مما تسببة من نسب التعرق والاجهاد البدني وانتقال الحرارة في أجسام اللاعبين، موضحًا نماذج تطبيقية عديدة لبعض الفعاليات الرياضية التي توقفت لفترات بسبب الاجهاد الحراري.

وتناول “نصر الدين” دور الاطعمة والمشروبات وأنواعها في تعويض هذا الفاقد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مُشيرًا إلى تاثير التبريد الحراري وانخفاض درجات الحرارة في الممارسات الرياضية خاصة في الدول الباردة.

وأوضح دكتور مسعد سلامة مندور، مقرر الندوة، أن التغيرات المناخية ستحدث تغير في اقتصاديات المناخ الرياضي في المستقبل القريب ويجب تطبيق مؤشرات المناخ الفسيولوجي في الدراسات الرياضية وان مصر تمتلك مناخ لم يستثمر رياضيا بصورة مثالية ولهذا طالب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بتبني فكرة إنشاء الخريطة الزمكانية للمناخ الرياضي لجمهورية مصر العربية.

شارك بالندوة دكتور بهاء الدين ابراهيم، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة المنيا ودكتور احمد سليمان ابراهيم الاستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية بالمنصورة.

جانب من الندوه

جانب من الندوه

جانب من الندوه