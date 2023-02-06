ديربي القرن.. ماذا يكشف طالع نجوم الأهلي أمام الريال؟

ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة النادي الأهلي مع ريال مدريد، حيث يحتضن ملعب مولاي عبدالله بمدينة الدار البيضاء مباراة نصف نهائي مونديال الأندية وذلك في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل.

وتعد مباراة ريال مدريد والأهلي هى الثانية التي تجمع بين الفريقين بعد المباراة التي جمعت بينهما في 2001، احتفالا بحصول الأهلي على لقب نادي القرن الأفريقي، حيث يعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية في العالم تتويجًا على المستوى القاري برصيد 28 بطولة، ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 24 بطولة.

وبعيدًا عن فنيات اللاعبين، في المباراة العالمية والتي تلقب بمباراة القرن، يمكن لعلم الفلك ان يخبرنا بحظوظ نجوم النادي الأهلي، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد الشناوي.. حارس عرين القلعة الحمراء:

يعتبر الحارس محمد الشناوي أبرز نجوم النادي الأهلي، حيث كان السبب الرئيسي وراء وصول القلعة الحمراء لهذا الدور من بطولة العالم للأندية.

ينتمي النجم محمد الشناوي، لمواليد برج القوس والذي يحمل الكثير من النجاحات على الصعيد المهني خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التفوق في الفوز بالعلاقات الاجتماعية الجديدة.

أفشه.. نجم القاضية ممكن

حالة من النجاح يعيشها نجم «القاضية ممكن» محمد مجدي أفشه، والذي استطاع أن يخطف الأنظار والفوز خلال مباراة سياتل الأمريكي، بعدما أحرز هدف الفوز والصعود لدور نصف النهائي في الدقيقة 88.

ينتمي قفشه لبرج القوس حاله حال زميل الفريق الحارس محمد الشناوي، فالتفوق والنجاح هو الهدف الذي يسعى إلية مولود برج القوس.

السولية.. رمانة الميزان:

يعد عمرو السولية من نجوم الفريق الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ والسيطرة على مجريات اللعب بخط الوسط للنادي الأهلي.

ينتمي السوليه لمواليد برج الحمل، والذي يتميز بالهدوء والتريث في اتخاذ القرارات، فوفقًا لتوقعات خبراء علم الفلك، في الحفاظ على المستوي هو ما تتوقعه خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لمولود برج الحمل.

كهربا.. الفولت العالي

ينتمي محمود عبد المنعم كهربا لمواليد برج الحمل، الذي ينتمي لعائلة الأبراج النارية، والذي يتسمون بالثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، فبمجرد عودته أستطاع النجم محمود كهربا في تحقيق الانتصارات مع الأداء المتميز.