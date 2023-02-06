نجوم الأهلى فى مباراة ريال مدريد عام 2001.. أين هم الآن؟

مباراة مرتقبة تنتظرها الجماهير المصرية والعربية، عندما يلتقي الأهلي وريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمغرب.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين، في الرابع من أغسطس عام 2001، عندما استضاف الأهلي، نظيره ريال مدريد، على استاد القاهرة، في مباراة احتفالية بمناسبة تتويج الناديين بلقبي نادي القرن في إفريقيا وأوروبا.

وانتهت المباراة بفوز تاريخي للأهلي، بهدف دون رد، في مواجهة شهدت الظهور الأول للبرتغالي مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء.

وخاض الاهلي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أشرف أمين، شادي محمد، وائل جمعة، سعيد عبدالعزيز.

خط الوسط: حسام غالي، هادي خشبة، محمد جودة، أحمد أبو مسلم.

خط الهجوم: خالد بيبو، علاء إبراهيم.

وحل أبوالمجد مصطفى بديلًا لأشرف أمين، ونزل عادل مصطفى بديلًا لمحمد جودة، وصنداي بديلًا لأحمد أبو مسلم، ونزل وائل رياض بديلًا لعلاء إبراهيم.

ويستعرض «الدستور» أين يتواجد نجوم فريق الأهلي الذين شاركوا في المباراة التاريخية أمام ريال مدريد التي أقيمت عام 2001؟

عصام الحضري

عمل عصام الحضري عقب اعتزاله اللعب، كمدرب لحراس مرمى المنتخب الوطني الأول، ثم انتقل بعدها للعمل كمدرب لحراس مرمى المنتخب الأوليمبي، قبل أن ينتقل للعمل كمدرب لحراس مرمى المنتخب السوري الأول.

شادي محمد

عقب اعتزاله كرة القدم، انتقل شادي محمد، للعمل في كمقدم للبرامج بقناة النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لتحليل المباريات في القنوات الفضائية.

وائل جمعة

بعد اعتزاله كرة القدم، قرر النادي الأهلي، تعيين وائل جمعة، في منصب مدير الكرة للفريق الأول، في عهد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، في يونيو عام 2014.

وبعد رحيله عن منصبه، في أغسطس عام 2015، انتقل جمعة للعمل كمحلل للمباريات في قنوات بي إن سبورتس.

وفي سبتمبر عام 2021، تولى وائل جمعة، منصب مدير المنتخب الوطني الأول، في عهد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قبل أن يرحل عن منصبه في نهاية مارس 2022، ليعود مجددًا لعمله كمحلل في قنوات بي إن سبورتس.

حسام غالي

عقب الاعتزال، عمل حسام غالي كمدير للكرة بنادي الجونة، قبل أن يخوض انتخابات مجلس إدارة الأهلي، ليفوز مقعد عضوية مجلس إدارة النادي.

هادي خشبة

عمل هادي خشبة، كمديرًا للكرة بالنادي الأهلي، عقب اعتزاله اللعب، ثم انتقل بعدها للعمل كمدير للكرة بنادي الأسيوطي، واستمر في منصبه حتي بعد تغيير اسم النادي إلى بيراميدز.

محمد جودة

اتجه لمجال التدريب ويعمل حاليًا كمدرب عامًا بنادي السكة الحديد

علاء إبراهيم

اتجه للعمل بمجال التدريب، وكانت آخر تجاربه مع فريق الإعلاميين الذي تولى تدريبه في الخامس من نوفمبر الماضي، قبل أن يرحل عن قيادته مؤخرًا.

عادل مصطفى

عمل في مجال التدريب قبل أن يشغل مؤخرًا مدير قطاع الناشئين بنادي فيوتشر.

أحمد أبومسلم

عمل في مجال التدريب ويشغل حاليًا منصب المدرب العام لفريق كيما أسوان.

أبوالمجد مصطفى

اتجه لمجال التدريب ويعمل حاليًا كمدرب عام لفريق الداخلية

خالد بيبو

يعمل حاليًا رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

وائل رياض

يعمل حاليًا كمدرب مساعد بالمنتخب الأوليمبي المصري

سعيد عبدالعزيز

اتجه للعمل في مجال التدريب، ويعمل حاليًا كمدير فني لفريق الألومينيوم

سمير كمونة

اتجه كمونة للعمل في مجال التدريب، وكانت آخر تجاربة كمدير فني للفريق الأول بنادي زد.

أشرف أمين

يعمل حاليًا كعضو بمجلس إدارة نادي السويس.

النيجيري صنداي

بعد رحيله عن الأهلي، خاض النيجيري صنداي صاحب الهدف في شباك ريال مدريد، تجربة الاحتراف في الدوري السلوفاكي لعدة سنوات، أن يختتم مسيرته باللعب في الدوري الفيتنامي قبل أن تنقطع أخباره نهائيًا.