الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 62 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية فى الجيزة

قرص أدوية
قرص أدوية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة من ضبط 62 ألف قرص أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق داخل صيدلية فى الجيزة.

البداية كانت بورود إخطار إلى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول عن صيدلية - بمحافظة الجيزة وبحوزته 62 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض مستوردة دون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

الادارة العامة لمباحث التموين الجيزة 62 ألف قرص أدوية علاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر صيدلية

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