الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بالشيوخ: الدولة حريصة على تماسك الأسرة واستقرارها

النائب مصطفي قدري
النائب مصطفي قدري

قال مصطفى قدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مشكله العنف الأسرى من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري التي وجب علينا مواجهتها عبر منظومة تشريعية واضحة ووضع حول لها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بحضور الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة ظاهرة العنف الأسرى، الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأكد الشريف أن أسباب العنف الأسري ينحصر في الزواج المبكر، ومستوى التعليم. والزيادة السكانية والتربية الأسرية وانتشار المخدرات.

أوضح أن انخفاض مستوى الدخل في ظل ارتفاع الأسعار والزيادة السكانية وانتشار المخدرات كل هذه الأسباب تساعد أيضًا على العنف البشري.

ولخص الشريف الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة العنف في عدة نقاط وهى أن نتوسع في انشاء وحدات الدفع النفس، وتفعيل أدوار أندية الطفل والفتاه والسكان داخل مراكز الشباب، وتيسير شروط المشروعات متناهيه ومتوسطي الصغر، وتأهيل الائمه والقساوسة على تناول قضايا الأسرة.

كما طالب وزارة الأوقاف بانشاء منصة إلكترونية تتضمن مايحتاجه الخطيب والداعيه من قضايا تمس اهتمام الفئات المستهدفة، والرقابة على المواد إلدرامية والسينمائية وتجديد الرقابه على اي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل الأسرة، والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

أضاف أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مشيدا بدولة الدوله المصرية وحرصها على تماسك الأسرة المصرية، واستقرارها وترسيخ قيمها.

أسباب العنف الأسري التربية الأسرية الدكتور محمد مختار جمعة المجلس القومي لحقوق الإنسان الفئات المستهدفة النائب مصطفى قدري الشريف

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