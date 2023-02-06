الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبو الغيط يستقبل رئيس كرواتيا بمقر الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الذي يقوم حاليًا بزيارة الى القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الرئيس الكرواتي أعرب خلال اللقاء عن الأولوية التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقًا من حرصها على تعميق التعاون في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليًا على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يمثل أساسًا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أعرب بدوره عن تقديره الكبير للمواقف الكرواتية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التي تربط بين الجانبين العربي الكرواتي والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف.

أحمد أبو الغيط الامين العام الرئيس زوران ميلانوفيتش كرواتيا القاهرة

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