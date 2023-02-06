«اتسحلت محطتين».. السيسى يوجه بعلاج رحمة المصابة بقطع العصب السابع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الفتاة رحمة طه، والتي تحتاج لجراحة في الوجه تكلفتها 500 ألف جنيه.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى عرضت تقريرًا عن حالة رحمة الفتاة العشرينية، التي صدمتها سيارة وسحلتها مسافة محطتين.

وقالت رحمة خلال التقرير: «كنت راجعة من الشغل، سيارة صدمتني، ولم تتوقف، كمل طريقه وأنا تحت العربية سحلني محطتين، ومحسش بيا خالص، لحد ما الناس وقفته، اتصلوا بأخويا أخذني من على الأرض، بقيت أتعالج في المستشفى 5 شهور، شهر منها في العناية المركزة، العصب السابع اتقطع، جسمي كله جروح، كنت بين الحياة والموت، والدكتور قال محتاجة زرع عصب، تكلفته تبدأ من 500 ألف جنيه».

وأشارت إلى أنها عاجزة عن السير على قدميها، وتمكنت من المشي بعد جلسات علاج طبيعي، لكن لابد من شخص يسندها.