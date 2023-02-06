الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف أبرز طرق غش المأكولات البحرية

اسماك
اسماك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لبحوث الأسماك عن أبرز الطرق غش الأسماك والمأكولات البحرية خلال عملية البيع والتداول.

وذكر تقرير لوزارة الزراعة، إن هناك طرق غش شائعة قد يستخدمها البعض عند بيع الأسماك وهي خلط الأسماك الفاسدة مع أخرى طازجة، مشيرا إلى أن بريق عين الأسماك إحدى الدلائل على أن السمك طازج.

وأضاف التقرير، أنه قد يلجأ البعض إلى نزع عيون السمكة خاصة ذات الحجم الكبير حتى لا يتمكن المستهلك من معرفة مدى الأسماك الطازجة من غيرها، كذلك تلوين الخياشيم بصبغة حمراء، وخلطه بالثلج المجروش للحد من رائحته العفنة، وأيضا تجميد الأسماك التالفة ورش بكميات كبيرة من ملح الطعام لإخفاء الألوان غير المرغوب فيها.

وحول المخاطر الصحية المحتملة، قال التقرير، إن هناك آثارا سلبية على صحة الإنسان عند غش الأسماك، ففي بعض الحالات، يمكن أن يهدد الغش في المأكولات البحرية صحة الإنسان بشكل مباشر، حيث إنها شديدة الحساسية عند تداولها وحفظها، فقد يمكن أن يؤدي عدم الحفظ الجيد وتبديل نوع سمك بآخر مليء بالملوثات أو السموم أو المواد المسببة للحساسية إلى إصابة الإنسان بالأمراض.

الزراعة تكشف أبرز طرق الماكولات البحرية خلال البيع

رئيس التحرير

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