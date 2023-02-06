في حفل الوداع.. الفرق العسكرية تُحيي فعاليات ختام معرض الكتاب (صور)

سيطرت الأجواء الاحتفالية على فعاليات اليوم الأخير من الدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واختتمت الفرق العسكرية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجولة استعراضية في أنحاء المعرض شملت ساحاته وعدد من القاعات.

وتفاعل زوار المعرض بشكل كبير مع الفرق العسكرية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للاحتفاظ بها، في وداع معرض الكتاب.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الإثنين، توافد المئات لحضور فعاليات اليوم الأخير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

وحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وحلت المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.



الفرق العسكرية بمعرض الكتاب

الفرق العسكرية بمعرض الكتاب

الفرق العسكرية بمعرض الكتاب

الفرق العسكرية بمعرض الكتاب

الفرق العسكرية بمعرض الكتاب

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الفرق العسكرية بمعرض الكتاب

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